Treehouse AVAXTAVAX چیست

tAVAX is a liquid staking token (LST) is an independent extension of the successful tETH concept into the Avalanche (AVAX) ecosystem. It is designed to bring similar yield optimization and liquidity benefits to AVAX stakers, enabling users to earn rewards while maintaining flexibility across DeFi applications. tAVAX will also be part of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) ecosystem in the future. tAVAX is a liquid staking token (LST) is an independent extension of the successful tETH concept into the Avalanche (AVAX) ecosystem. It is designed to bring similar yield optimization and liquidity benefits to AVAX stakers, enabling users to earn rewards while maintaining flexibility across DeFi applications. tAVAX will also be part of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) ecosystem in the future.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Treehouse AVAX (TAVAX) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Treehouse AVAX (USD)

ارزش Treehouse AVAX (TAVAX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Treehouse AVAX (TAVAX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Treehouse AVAX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Treehouse AVAX را بررسی کنید!

TAVAX به ارزهای محلی

توکنومیکس Treehouse AVAX (TAVAX)

درک، توکنومیکس Treehouse AVAX (TAVAX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TAVAX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Treehouse AVAX (TAVAX) امروز Treehouse AVAX (TAVAX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TAVAX به واحد USD برابر است با 25.13 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TAVAX نسبت به USD چقدر است؟ $ 25.13 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TAVAX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Treehouse AVAX چقدر است؟ ارزش بازار TAVAX برابر است با $ 1.13M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TAVAX چقدر است؟ عرضه در گردش TAVAX برابر است با 44.72K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TAVAX چقدر بوده است؟ TAVAX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 43.51 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TAVAX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TAVAX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 12.16 USD رسید. حجم معاملات TAVAX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TAVAX برابر است با -- USD . آیا TAVAX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TAVAX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TAVAX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Treehouse AVAX (TAVAX)