قیمت امروز Treecle

قیمت لحظه‌ ای Treecle (TRCL) در حال حاضر برابر با $ 0.0011345 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRCL به USD برابر با $ 0.0011345 برای هر TRCL می‌ باشد.

توکن Treecle در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,130,587 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 996.55M TRCL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRCL در بازه‌ ای بین $ 0.00113431 (حداقل) و $ 0.00117579 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.300077 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRCL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +19.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 23.98 رسیده است.

اطلاعات بازار Treecle (TRCL)

ارزش بازار $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M حجم (24 ساعته) $ 23.98$ 23.98 $ 23.98 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M سرمایه در گردش 996.55M 996.55M 996.55M عرضه کل 996,547,634.0 996,547,634.0 996,547,634.0

ارزش بازار فعلی Treecle برابر است با $ 1.13M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 23.98. عرضه در گردش TRCL برابر است با 996.55M، و عرضه کل آن 996547634.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.13M است.