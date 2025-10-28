قیمت لحظه‌ ای Treasury Coin امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TREASURY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TREASURY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Treasury Coin امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TREASURY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TREASURY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TREASURY

اطلاعات قیمت TREASURY

وب‌سایت رسمی TREASURY

توکنومیکس TREASURY

پیش‌بینی قیمت TREASURY

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Treasury Coin

قیمت Treasury Coin (TREASURY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 TREASURY به USD:

--
----
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Treasury Coin (TREASURY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:44:15 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Treasury Coin (TREASURY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.11%

+0.11%

قیمت لحظه‌ ای Treasury Coin (TREASURY) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، TREASURY در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TREASURY برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TREASURY در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته +0.11% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Treasury Coin (TREASURY)

$ 11.84K
$ 11.84K$ 11.84K

--
----

$ 11.84K
$ 11.84K$ 11.84K

995.73M
995.73M 995.73M

995,732,500.783323
995,732,500.783323 995,732,500.783323

ارزش بازار فعلی Treasury Coin برابر است با $ 11.84K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TREASURY برابر است با 995.73M، و عرضه کل آن 995732500.783323 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.84K است.

تاریخچه قیمت Treasury Coin (TREASURY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Treasury Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Treasury Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Treasury Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Treasury Coin به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0-40.33%
60 روز$ 0-33.51%
90 روز$ 0--

Treasury CoinTREASURY چیست

The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here’s how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards

$100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault.

As the treasury grows, the floor price increases.

Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn’t hurt, it builds the floor. It’s a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn’t just a token, it’s a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Treasury Coin (TREASURY)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Treasury Coin (USD)

ارزش Treasury Coin (TREASURY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Treasury Coin (TREASURY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Treasury Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Treasury Coin را بررسی کنید!

TREASURY به ارزهای محلی

توکنومیکس Treasury Coin (TREASURY)

درک، توکنومیکس Treasury Coin (TREASURY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TREASURY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Treasury Coin (TREASURY)

امروز Treasury Coin (TREASURY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TREASURY به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TREASURY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TREASURY نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Treasury Coin چقدر است؟
ارزش بازار TREASURY برابر است با $ 11.84K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TREASURY چقدر است؟
عرضه در گردش TREASURY برابر است با 995.73M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TREASURY چقدر بوده است؟
TREASURY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TREASURY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TREASURY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات TREASURY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TREASURY برابر است با -- USD.
آیا TREASURY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TREASURY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TREASURY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:44:15 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Treasury Coin (TREASURY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,210.93
$114,210.93$114,210.93

-0.65%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,122.46
$4,122.46$4,122.46

-1.20%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05149
$0.05149$0.05149

-7.57%

لوگو Solana

Solana

SOL

$202.59
$202.59$202.59

+1.23%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3640
$4.3640$4.3640

-15.85%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,122.46
$4,122.46$4,122.46

-1.20%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,210.93
$114,210.93$114,210.93

-0.65%

لوگو Solana

Solana

SOL

$202.59
$202.59$202.59

+1.23%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6473
$2.6473$2.6473

-0.52%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,133.87
$1,133.87$1,133.87

-0.85%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$13.00000
$13.00000$13.00000

+103,900.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.02800
$0.02800$0.02800

+2,700.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000008070
$0.0000000000000008070$0.0000000000000008070

+7,303.66%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.02800
$0.02800$0.02800

+2,700.00%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1619
$0.1619$0.1619

+223.80%

لوگو HODL

HODL

HODL

$0.0320
$0.0320$0.0320

+144.27%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03628
$0.03628$0.03628

+94.84%