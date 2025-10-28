Treasury CoinTREASURY چیست

The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here's how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards $100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault. As the treasury grows, the floor price increases. Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn't hurt, it builds the floor. It's a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn't just a token, it's a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Treasury Coin (TREASURY) امروز Treasury Coin (TREASURY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TREASURY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TREASURY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TREASURY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Treasury Coin چقدر است؟ ارزش بازار TREASURY برابر است با $ 11.84K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TREASURY چقدر است؟ عرضه در گردش TREASURY برابر است با 995.73M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TREASURY چقدر بوده است؟ TREASURY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TREASURY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TREASURY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات TREASURY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TREASURY برابر است با -- USD . آیا TREASURY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TREASURY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TREASURY مراجعه کنید.

