قیمت لحظه‌ ای Titan Token امروز برابر است با 0.00141752 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TNT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TNT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Titan Token امروز برابر است با 0.00141752 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TNT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TNT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت لحظه‌ ای 1 TNT به USD:

$0.00141751
$0.00141751$0.00141751
+1.20%1D
نمودار قیمت لحظه ای Titan Token (TNT)
اطلاعات قیمت Titan Token (TNT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00140056
$ 0.00140056$ 0.00140056
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00142038
$ 0.00142038$ 0.00142038
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00140056
$ 0.00140056$ 0.00140056

$ 0.00142038
$ 0.00142038$ 0.00142038

$ 0.00371391
$ 0.00371391$ 0.00371391

$ 0.0013923
$ 0.0013923$ 0.0013923

-0.00%

+1.21%

-3.10%

-3.10%

قیمت لحظه‌ ای Titan Token (TNT) برابر است با $0.00141752. در 24 ساعت گذشته، TNT در بازه قیمتی حداقل $ 0.00140056 تا حداکثر $ 0.00142038 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TNT برابر با $ 0.00371391 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0013923 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TNT در یک ساعت گذشته -0.00%، در 24 ساعت گذشته +1.21% و در 7 روز گذشته -3.10% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Titan Token (TNT)

$ 141.75K
$ 141.75K$ 141.75K

--
----

$ 141.75K
$ 141.75K$ 141.75K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Titan Token برابر است با $ 141.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TNT برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 141.75K است.

تاریخچه قیمت Titan Token (TNT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Titan Token به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Titan Token به USD به میزان $ -0.0000410481 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Titan Token به USD به میزان $ -0.0002915884 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Titan Token به USD به میزان $ -0.0002755955251350893 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+1.21%
30 روز$ -0.0000410481-2.89%
60 روز$ -0.0002915884-20.57%
90 روز$ -0.0002755955251350893-16.27%

Titan TokenTNT چیست

Titan Token (TNT) is a next-generation universal gaming token designed to power the Web3 GameFi revolution. Built on a secure and scalable blockchain infrastructure, TNT brings real utility across a diverse ecosystem of action-packed games, NFTs, and decentralized applications. With its core focus on rewarding both players and investors, Titan Token ensures seamless in-game transactions, cross-platform compatibility, and integration into future IGOs (Initial Game Offerings). Backed by a strong community and strategic roadmap, TNT aims to redefine how digital assets are earned, used, and experienced in the gaming world. Whether you’re a gamer looking for immersive play-to-earn opportunities or an investor seeking high-growth potential, Titan Token offers a transparent, exciting, and rewarding journey. Join the Titan revolution and be part of the future of decentralized entertainment.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Titan Token (USD)

ارزش Titan Token (TNT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Titan Token (TNT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Titan Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Titan Token را بررسی کنید!

TNT به ارزهای محلی

توکنومیکس Titan Token (TNT)

درک، توکنومیکس Titan Token (TNT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TNT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Titan Token (TNT)

امروز Titan Token (TNT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TNT به واحد USD برابر است با 0.00141752 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TNT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TNT نسبت به USD برابر است با $ 0.00141752. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Titan Token چقدر است؟
ارزش بازار TNT برابر است با $ 141.75K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TNT چقدر است؟
عرضه در گردش TNT برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TNT چقدر بوده است؟
TNT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00371391 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TNT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TNT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0013923 USD رسید.
حجم معاملات TNT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TNT برابر است با -- USD.
آیا TNT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TNT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TNT مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

