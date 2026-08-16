قیمت امروز THORChain Yield

قیمت لحظه‌ ای THORChain Yield (TCY) در حال حاضر برابر با $ 0.132845 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TCY به USD برابر با $ 0.132845 برای هر TCY می‌ باشد.

توکن THORChain Yield در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,677,729 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 185.77M TCY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TCY در بازه‌ ای بین $ 0.130804 (حداقل) و $ 0.133674 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.342106 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.061442 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TCY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.25% و در هفت روز اخیر به میزان +18.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 35.36K رسیده است.

اطلاعات بازار THORChain Yield (TCY)

ارزش بازار $ 24.68M$ 24.68M $ 24.68M حجم (24 ساعته) $ 35.36K$ 35.36K $ 35.36K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.90M$ 27.90M $ 27.90M سرمایه در گردش 185.77M 185.77M 185.77M عرضه کل 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

ارزش بازار فعلی THORChain Yield برابر است با $ 24.68M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 35.36K. عرضه در گردش TCY برابر است با 185.77M، و عرضه کل آن 210000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.90M است.