قیمت لحظه‌ ای THE SUBSTANCE امروز برابر است با 0.00008227 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DOSE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DOSE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای THE SUBSTANCE امروز برابر است با 0.00008227 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DOSE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DOSE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره DOSE

اطلاعات قیمت DOSE

وب‌سایت رسمی DOSE

توکنومیکس DOSE

پیش‌بینی قیمت DOSE

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو THE SUBSTANCE

قیمت THE SUBSTANCE (DOSE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 DOSE به USD:

--
----
-1.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای THE SUBSTANCE (DOSE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:20:23 (UTC+8)

اطلاعات قیمت THE SUBSTANCE (DOSE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00008094
$ 0.00008094$ 0.00008094
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00008366
$ 0.00008366$ 0.00008366
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00008094
$ 0.00008094$ 0.00008094

$ 0.00008366
$ 0.00008366$ 0.00008366

$ 0.0010989
$ 0.0010989$ 0.0010989

$ 0.00007288
$ 0.00007288$ 0.00007288

--

-1.07%

+7.15%

+7.15%

قیمت لحظه‌ ای THE SUBSTANCE (DOSE) برابر است با $0.00008227. در 24 ساعت گذشته، DOSE در بازه قیمتی حداقل $ 0.00008094 تا حداکثر $ 0.00008366 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DOSE برابر با $ 0.0010989 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00007288 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DOSE در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -1.07% و در 7 روز گذشته +7.15% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار THE SUBSTANCE (DOSE)

$ 82.27K
$ 82.27K$ 82.27K

--
----

$ 82.27K
$ 82.27K$ 82.27K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,686.255455
999,999,686.255455 999,999,686.255455

ارزش بازار فعلی THE SUBSTANCE برابر است با $ 82.27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DOSE برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999686.255455 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 82.27K است.

تاریخچه قیمت THE SUBSTANCE (DOSE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت THE SUBSTANCE به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت THE SUBSTANCE به USD به میزان $ -0.0000004069 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت THE SUBSTANCE به USD به میزان $ -0.0000235586 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت THE SUBSTANCE به USD به میزان $ -0.000682093682164306 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.07%
30 روز$ -0.0000004069-0.49%
60 روز$ -0.0000235586-28.63%
90 روز$ -0.000682093682164306-89.23%

THE SUBSTANCEDOSE چیست

THE SUBSTANCE — $DOSE You’re not seeing this by accident. The Substance isn’t for everyone—and it never will be. It’s a digital contagion disguised as a token. Something you activate. A signal. Proof you saw the future before the herd even looked up. One vial. One conviction. One chance to claim what others will never understand. This is your last shot. Don’t waste it. BUY. ACTIVATE. GET RICH. Welcome to the hidden layer.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع THE SUBSTANCE (DOSE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت THE SUBSTANCE (USD)

ارزش THE SUBSTANCE (DOSE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از THE SUBSTANCE (DOSE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت THE SUBSTANCE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت THE SUBSTANCE را بررسی کنید!

DOSE به ارزهای محلی

توکنومیکس THE SUBSTANCE (DOSE)

درک، توکنومیکس THE SUBSTANCE (DOSE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOSE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره THE SUBSTANCE (DOSE)

امروز THE SUBSTANCE (DOSE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DOSE به واحد USD برابر است با 0.00008227 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DOSE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DOSE نسبت به USD برابر است با $ 0.00008227. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار THE SUBSTANCE چقدر است؟
ارزش بازار DOSE برابر است با $ 82.27K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DOSE چقدر است؟
عرضه در گردش DOSE برابر است با 1000.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOSE چقدر بوده است؟
DOSE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0010989 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DOSE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DOSE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00007288 USD رسید.
حجم معاملات DOSE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOSE برابر است با -- USD.
آیا DOSE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DOSE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOSE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:20:23 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به THE SUBSTANCE (DOSE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,800.01
$113,800.01$113,800.01

-1.01%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,082.42
$4,082.42$4,082.42

-2.16%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05167
$0.05167$0.05167

-7.25%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.17
$199.17$199.17

-0.46%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3771
$4.3771$4.3771

-15.59%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,082.42
$4,082.42$4,082.42

-2.16%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,800.01
$113,800.01$113,800.01

-1.01%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.17
$199.17$199.17

-0.46%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6192
$2.6192$2.6192

-1.58%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,126.03
$1,126.03$1,126.03

-1.54%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000002712
$0.0000000000000002712$0.0000000000000002712

+2,388.07%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1623
$0.1623$0.1623

+224.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04413
$0.04413$0.04413

+120.65%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000205
$0.0000000000205$0.0000000000205

+100.98%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01848
$0.01848$0.01848

+84.80%