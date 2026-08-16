قیمت امروز The Roaring Kitty

قیمت لحظه‌ ای The Roaring Kitty (TRK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRK به USD برابر با $ 0 برای هر TRK می‌ باشد.

توکن The Roaring Kitty در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,383.86 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.94M TRK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00176998 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -20.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Roaring Kitty (TRK)

ارزش بازار $ 16.38K$ 16.38K $ 16.38K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.38K$ 16.38K $ 16.38K سرمایه در گردش 999.94M 999.94M 999.94M عرضه کل 999,936,832.0429133 999,936,832.0429133 999,936,832.0429133

ارزش بازار فعلی The Roaring Kitty برابر است با $ 16.38K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TRK برابر است با 999.94M، و عرضه کل آن 999936832.0429133 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.38K است.