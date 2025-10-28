قیمت لحظه‌ ای Tharwa USD امروز برابر است با 0.999523 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت THUSD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت THUSD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Tharwa USD امروز برابر است با 0.999523 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت THUSD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت THUSD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

$0.999523
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:14:10 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Tharwa USD (THUSD) به واحد USD

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 1.085
$ 0.873839
قیمت لحظه‌ ای Tharwa USD (THUSD) برابر است با $0.999523. در 24 ساعت گذشته، THUSD در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته THUSD برابر با $ 1.085 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.873839 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، THUSD در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته -0.09% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Tharwa USD (THUSD)

$ 679.18K
--
$ 3.58M
679.50K
3,582,210.0
ارزش بازار فعلی Tharwa USD برابر است با $ 679.18K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش THUSD برابر است با 679.50K، و عرضه کل آن 3582210.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.58M است.

تاریخچه قیمت Tharwa USD (THUSD) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Tharwa USD به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Tharwa USD به USD به میزان $ -0.0001039503 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Tharwa USD به USD به میزان $ +0.0000280865 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Tharwa USD به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ -0.0001039503-0.01%
60 روز$ +0.0000280865+0.00%
90 روز$ 0--

Tharwa USDTHUSD چیست

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Tharwa USD (THUSD)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Tharwa USD (USD)

ارزش Tharwa USD (THUSD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tharwa USD (THUSD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tharwa USD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Tharwa USD را بررسی کنید!

THUSD به ارزهای محلی

توکنومیکس Tharwa USD (THUSD)

درک، توکنومیکس Tharwa USD (THUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده THUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Tharwa USD (THUSD)

امروز Tharwa USD (THUSD) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای THUSD به واحد USD برابر است با 0.999523 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی THUSD نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی THUSD نسبت به USD برابر است با $ 0.999523. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Tharwa USD چقدر است؟
ارزش بازار THUSD برابر است با $ 679.18K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش THUSD چقدر است؟
عرضه در گردش THUSD برابر است با 679.50K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت THUSD چقدر بوده است؟
THUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.085 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت THUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
THUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.873839 USD رسید.
حجم معاملات THUSD چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای THUSD برابر است با -- USD.
آیا THUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد THUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت THUSD مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:14:10 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

