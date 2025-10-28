Tharwa USDTHUSD چیست

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds. By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Tharwa USD (THUSD) امروز Tharwa USD (THUSD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای THUSD به واحد USD برابر است با 0.999523 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی THUSD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.999523 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی THUSD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Tharwa USD چقدر است؟ ارزش بازار THUSD برابر است با $ 679.18K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش THUSD چقدر است؟ عرضه در گردش THUSD برابر است با 679.50K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت THUSD چقدر بوده است؟ THUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.085 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت THUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ THUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.873839 USD رسید. حجم معاملات THUSD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای THUSD برابر است با -- USD . آیا THUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد THUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت THUSD مراجعه کنید.

