پیش‌بینی قیمت Tharwa USD (THUSD) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت Tharwa USD برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه THUSD را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Tharwa USD را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. -- -- -- 0.00% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Tharwa USD برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Tharwa USD (THUSD) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Tharwa USD احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.999523 برسد. پیش‌ بینی قیمت Tharwa USD (THUSD) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Tharwa USD احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 1.0494 برسد. پیش‌ بینی قیمت Tharwa USD (THUSD) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت THUSD تا سال 2027 به حدود $ 1.1019 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Tharwa USD (THUSD) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت THUSD تا سال 2028 به حدود $ 1.1570 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Tharwa USD (THUSD) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی THUSD تا سال 2029 حدود $ 1.2149 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Tharwa USD (THUSD) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی THUSD تا سال 2030 حدود $ 1.2756 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Tharwa USD (THUSD) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Tharwa USD احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 2.0779 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Tharwa USD (THUSD) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Tharwa USD احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 3.3847 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.999523 0.00%

2026 $ 1.0494 5.00%

2027 $ 1.1019 10.25%

2028 $ 1.1570 15.76%

2029 $ 1.2149 21.55%

2030 $ 1.2756 27.63%

2031 $ 1.3394 34.01%

2032 $ 1.4064 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 1.4767 47.75%

2034 $ 1.5505 55.13%

2035 $ 1.6281 62.89%

2036 $ 1.7095 71.03%

2037 $ 1.7949 79.59%

2038 $ 1.8847 88.56%

2039 $ 1.9789 97.99%

2040 $ 2.0779 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Tharwa USD برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.999523 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.999659 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 1.0004 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 1.0036 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Tharwa USD (THUSD) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای THUSD در October 28, 2025(امروز) ، 0.999523$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Tharwa USD (THUSD) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای THUSD، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.999659$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Tharwa USD (THUSD) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای THUSD، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 1.0004$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Tharwa USD (THUSD) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای THUSD به میزان 1.0036$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Tharwa USD قیمت فعلی ---- -- تغییر قیمت (24 ساعته) -- ارزش بازار $ 679.18K$ 679.18K $ 679.18K سرمایه در گردش 679.50K 679.50K 679.50K حجم (24 ساعته) ---- -- حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای THUSD در حال حاضر -- است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل 0.00% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود -- رسیده است. علاوه بر این، THUSD دارای عرضه در گردش حدود 679.50K واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 679.18K برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای THUSD

قیمت تاریخی Tharwa USD طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Tharwa USD، قیمت فعلی Tharwa USD برابر با 0.999523 USD است. عرضه در گردش Tharwa USD(THUSD) برابر با 679.50K THUSD است که ارزش بازار آن را به $679,177 می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 روز -0.09% $ -0.000925 $ 1.0009 $ 0.998241

30 روز -0.18% $ -0.001866 $ 1.0009 $ 0.998241 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Tharwa USD حرکت قیمتی 0$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر 0.00% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Tharwa USD با بالاترین قیمت $1.0009 و پایین‌ ترین قیمت $0.998241 معامله شده است. تغییر قیمت آن -0.09% بوده است. این روند اخیر پتانسیل THUSD برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Tharwa USD تغییر -0.18% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-0.001866 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که THUSD ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد.

ماژول پیش‌ بینی قیمت Tharwa USD (THUSD) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Tharwa USD ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی THUSD را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Tharwa USD در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده THUSD را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Tharwa USD را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده THUSD ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت THUSD می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Tharwa USD بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت THUSD مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت THUSD به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا THUSD ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود THUSD تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت THUSD در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Tharwa USD (THUSD)، انتظار می‌ رود که قیمت THUSD تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک THUSD در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Tharwa USD (THUSD) در حال حاضر -- است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که THUSD تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی THUSD در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Tharwa USD (THUSD) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد THUSD به حدود -- برسد. قیمت تخمینی THUSD در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Tharwa USD (THUSD) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی THUSD در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Tharwa USD (THUSD) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک THUSD در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Tharwa USD (THUSD) در حال حاضر -- است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که THUSD تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت THUSD برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Tharwa USD (THUSD) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد THUSD به حدود -- برسد. هم اکنون ثبت نام کنید