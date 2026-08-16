قیمت امروز Talisman

قیمت لحظه‌ ای Talisman (SEEK) در حال حاضر برابر با $ 0.00928665 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SEEK به USD برابر با $ 0.00928665 برای هر SEEK می‌ باشد.

توکن Talisman در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 83,794 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.02M SEEK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SEEK در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.4532 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00928478 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SEEK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.06 رسیده است.

اطلاعات بازار Talisman (SEEK)

ارزش بازار $ 83.79K$ 83.79K $ 83.79K حجم (24 ساعته) $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 928.67K$ 928.67K $ 928.67K سرمایه در گردش 9.02M 9.02M 9.02M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Talisman برابر است با $ 83.79K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.06. عرضه در گردش SEEK برابر است با 9.02M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 928.67K است.