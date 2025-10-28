SyncoinSNC چیست

Syncoin (SNC) is the native token of the CryptSync wallet ecosystem, built to combine real-world utility with decentralised finance. With a fixed supply of 1.618 million tokens, Syncoin powers exclusive in-app staking, DAO governance, and cross-chain liquidity pools, while offering yields of up to 52% APY. A cornerstone of the project is CS Pay, an NFC-enabled payment system that allows users to spend Syncoin in everyday transactions, bridging blockchain technology with practical retail use. The tokenomics model incorporates a 1% transaction tax to sustain liquidity, governance, and a buy-and-burn mechanism, ensuring long-term ecosystem stability.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Syncoin (SNC) امروز Syncoin (SNC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SNC به واحد USD برابر است با 29.18 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SNC نسبت به USD چقدر است؟ $ 29.18 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SNC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Syncoin چقدر است؟ ارزش بازار SNC برابر است با $ 1.19M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SNC چقدر است؟ عرضه در گردش SNC برابر است با 40.70K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SNC چقدر بوده است؟ SNC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 31.83 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SNC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SNC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 25.03 USD رسید. حجم معاملات SNC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SNC برابر است با -- USD . آیا SNC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SNC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SNC مراجعه کنید.

