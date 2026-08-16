قیمت امروز StoneYield USD

قیمت لحظه‌ ای StoneYield USD (STUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.993402 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STUSD به USD برابر با $ 0.993402 برای هر STUSD می‌ باشد.

توکن StoneYield USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,875,404 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.89M STUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STUSD در بازه‌ ای بین $ 0.984423 (حداقل) و $ 1.004 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.54 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.106559 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -0.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 23.35K رسیده است.

اطلاعات بازار StoneYield USD (STUSD)

ارزش بازار $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M حجم (24 ساعته) $ 23.35K$ 23.35K $ 23.35K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M سرمایه در گردش 2.89M 2.89M 2.89M عرضه کل 2,894,501.74 2,894,501.74 2,894,501.74

ارزش بازار فعلی StoneYield USD برابر است با $ 2.88M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 23.35K. عرضه در گردش STUSD برابر است با 2.89M، و عرضه کل آن 2894501.74 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.88M است.