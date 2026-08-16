قیمت امروز Statera

قیمت لحظه‌ ای Statera (STA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STA به USD برابر با $ 0 برای هر STA می‌ باشد.

توکن Statera در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 53,361 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 78.32M STA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.466452 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 14.85 رسیده است.

اطلاعات بازار Statera (STA)

ارزش بازار $ 53.36K$ 53.36K $ 53.36K حجم (24 ساعته) $ 14.85$ 14.85 $ 14.85 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 53.36K$ 53.36K $ 53.36K سرمایه در گردش 78.32M 78.32M 78.32M عرضه کل 78,321,693.18338148 78,321,693.18338148 78,321,693.18338148

ارزش بازار فعلی Statera برابر است با $ 53.36K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 14.85. عرضه در گردش STA برابر است با 78.32M، و عرضه کل آن 78321693.18338148 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 53.36K است.