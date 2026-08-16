قیمت امروز Starcoin

قیمت لحظه‌ ای Starcoin (STC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STC به USD برابر با $ 0 برای هر STC می‌ باشد.

توکن Starcoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 74,005 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 387.55M STC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.140777 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -1.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.68K رسیده است.

اطلاعات بازار Starcoin (STC)

ارزش بازار $ 74.01K$ 74.01K $ 74.01K حجم (24 ساعته) $ 6.68K$ 6.68K $ 6.68K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.01K$ 74.01K $ 74.01K سرمایه در گردش 387.55M 387.55M 387.55M عرضه کل 387,553,696.0 387,553,696.0 387,553,696.0

ارزش بازار فعلی Starcoin برابر است با $ 74.01K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.68K. عرضه در گردش STC برابر است با 387.55M، و عرضه کل آن 387553696.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.01K است.