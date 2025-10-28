قیمت لحظه‌ ای Sploots by Virtuals امروز برابر است با 0.00050589 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPLOOT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPLOOT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Sploots by Virtuals امروز برابر است با 0.00050589 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPLOOT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPLOOT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SPLOOT

اطلاعات قیمت SPLOOT

وب‌سایت رسمی SPLOOT

توکنومیکس SPLOOT

پیش‌بینی قیمت SPLOOT

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Sploots by Virtuals

قیمت Sploots by Virtuals (SPLOOT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SPLOOT به USD:

$0.00050564
$0.00050564$0.00050564
-14.90%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Sploots by Virtuals (SPLOOT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:10:49 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Sploots by Virtuals (SPLOOT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00048427
$ 0.00048427$ 0.00048427
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00060454
$ 0.00060454$ 0.00060454
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00048427
$ 0.00048427$ 0.00048427

$ 0.00060454
$ 0.00060454$ 0.00060454

$ 0.00198963
$ 0.00198963$ 0.00198963

$ 0.0002691
$ 0.0002691$ 0.0002691

-2.32%

-13.78%

+30.22%

+30.22%

قیمت لحظه‌ ای Sploots by Virtuals (SPLOOT) برابر است با $0.00050589. در 24 ساعت گذشته، SPLOOT در بازه قیمتی حداقل $ 0.00048427 تا حداکثر $ 0.00060454 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SPLOOT برابر با $ 0.00198963 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0002691 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SPLOOT در یک ساعت گذشته -2.32%، در 24 ساعت گذشته -13.78% و در 7 روز گذشته +30.22% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Sploots by Virtuals (SPLOOT)

$ 504.50K
$ 504.50K$ 504.50K

--
----

$ 504.50K
$ 504.50K$ 504.50K

997.25M
997.25M 997.25M

997,247,740.9496186
997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

ارزش بازار فعلی Sploots by Virtuals برابر است با $ 504.50K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SPLOOT برابر است با 997.25M، و عرضه کل آن 997247740.9496186 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 504.50K است.

تاریخچه قیمت Sploots by Virtuals (SPLOOT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Sploots by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Sploots by Virtuals به USD به میزان $ -0.0003063501 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Sploots by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Sploots by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-13.78%
30 روز$ -0.0003063501-60.55%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Sploots by VirtualsSPLOOT چیست

Character Name: Sploots

Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.

Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.

Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Sploots by Virtuals (SPLOOT)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Sploots by Virtuals (USD)

ارزش Sploots by Virtuals (SPLOOT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Sploots by Virtuals (SPLOOT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Sploots by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Sploots by Virtuals را بررسی کنید!

SPLOOT به ارزهای محلی

توکنومیکس Sploots by Virtuals (SPLOOT)

درک، توکنومیکس Sploots by Virtuals (SPLOOT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SPLOOT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sploots by Virtuals (SPLOOT)

امروز Sploots by Virtuals (SPLOOT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SPLOOT به واحد USD برابر است با 0.00050589 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SPLOOT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SPLOOT نسبت به USD برابر است با $ 0.00050589. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Sploots by Virtuals چقدر است؟
ارزش بازار SPLOOT برابر است با $ 504.50K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SPLOOT چقدر است؟
عرضه در گردش SPLOOT برابر است با 997.25M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPLOOT چقدر بوده است؟
SPLOOT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00198963 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SPLOOT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SPLOOT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0002691 USD رسید.
حجم معاملات SPLOOT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPLOOT برابر است با -- USD.
آیا SPLOOT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SPLOOT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPLOOT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:10:49 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Sploots by Virtuals (SPLOOT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,872.13
$113,872.13$113,872.13

-0.95%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,096.75
$4,096.75$4,096.75

-1.82%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05650
$0.05650$0.05650

+1.41%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.73
$200.73$200.73

+0.30%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2826
$4.2826$4.2826

-17.42%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,096.75
$4,096.75$4,096.75

-1.82%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,872.13
$113,872.13$113,872.13

-0.95%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.73
$200.73$200.73

+0.30%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6273
$2.6273$2.6273

-1.27%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.95
$1,137.95$1,137.95

-0.49%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001136
$0.001136$0.001136

+89.33%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001482
$0.0000000000000001482$0.0000000000000001482

+1,259.63%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1640
$0.1640$0.1640

+228.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04441
$0.04441$0.04441

+122.05%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03703
$0.03703$0.03703

+98.87%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000206
$0.0000000000206$0.0000000000206

+101.96%