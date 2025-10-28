Sploots by VirtualsSPLOOT چیست

Character Name: Sploots Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence. Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends. Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

منبع Sploots by Virtuals (SPLOOT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Sploots by Virtuals (USD)

ارزش Sploots by Virtuals (SPLOOT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Sploots by Virtuals (SPLOOT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Sploots by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Sploots by Virtuals را بررسی کنید!

SPLOOT به ارزهای محلی

توکنومیکس Sploots by Virtuals (SPLOOT)

درک، توکنومیکس Sploots by Virtuals (SPLOOT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SPLOOT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sploots by Virtuals (SPLOOT) امروز Sploots by Virtuals (SPLOOT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SPLOOT به واحد USD برابر است با 0.00050589 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SPLOOT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00050589 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SPLOOT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Sploots by Virtuals چقدر است؟ ارزش بازار SPLOOT برابر است با $ 504.50K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SPLOOT چقدر است؟ عرضه در گردش SPLOOT برابر است با 997.25M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPLOOT چقدر بوده است؟ SPLOOT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00198963 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SPLOOT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SPLOOT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0002691 USD رسید. حجم معاملات SPLOOT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPLOOT برابر است با -- USD . آیا SPLOOT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SPLOOT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPLOOT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Sploots by Virtuals (SPLOOT)