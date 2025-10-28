قیمت Sploots by Virtuals (SPLOOT)
-2.32%
-13.78%
+30.22%
+30.22%
قیمت لحظه ای Sploots by Virtuals (SPLOOT) برابر است با $0.00050589. در 24 ساعت گذشته، SPLOOT در بازه قیمتی حداقل $ 0.00048427 تا حداکثر $ 0.00060454 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SPLOOT برابر با $ 0.00198963 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0002691 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، SPLOOT در یک ساعت گذشته -2.32%، در 24 ساعت گذشته -13.78% و در 7 روز گذشته +30.22% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Sploots by Virtuals برابر است با $ 504.50K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SPLOOT برابر است با 997.25M، و عرضه کل آن 997247740.9496186 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 504.50K است.
امروز، تغییر قیمت Sploots by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Sploots by Virtuals به USD به میزان $ -0.0003063501 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Sploots by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Sploots by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-13.78%
|30 روز
|$ -0.0003063501
|-60.55%
|60 روز
|$ 0
|--
|90 روز
|$ 0
|--
Character Name: Sploots
Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.
Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.
Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.
