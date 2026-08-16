قیمت امروز Spheron Network

قیمت لحظه‌ ای Spheron Network (SPON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPON به USD برابر با $ 0 برای هر SPON می‌ باشد.

توکن Spheron Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 107,787 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 220.10M SPON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPON در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.088402 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPON طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.22 رسیده است.

اطلاعات بازار Spheron Network (SPON)

ارزش بازار $ 107.79K$ 107.79K $ 107.79K حجم (24 ساعته) $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 489.72K$ 489.72K $ 489.72K سرمایه در گردش 220.10M 220.10M 220.10M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Spheron Network برابر است با $ 107.79K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.22. عرضه در گردش SPON برابر است با 220.10M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 489.72K است.