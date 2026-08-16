قیمت امروز Sparklife

قیمت لحظه‌ ای Sparklife (SPS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPS به USD برابر با $ 0 برای هر SPS می‌ باشد.

توکن Sparklife در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,535 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.11B SPS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.46% و در هفت روز اخیر به میزان -4.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Sparklife (SPS)

ارزش بازار $ 22.54K$ 22.54K $ 22.54K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.78K$ 27.78K $ 27.78K سرمایه در گردش 8.11B 8.11B 8.11B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Sparklife برابر است با $ 22.54K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SPS برابر است با 8.11B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.78K است.