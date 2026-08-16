قیمت امروز SEIYAN

قیمت لحظه‌ ای SEIYAN (SEIYAN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SEIYAN به USD برابر با $ 0 برای هر SEIYAN می‌ باشد.

توکن SEIYAN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 91,487 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 776.75M SEIYAN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SEIYAN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.071105 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SEIYAN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -4.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.97 رسیده است.

اطلاعات بازار SEIYAN (SEIYAN)

ارزش بازار $ 91.49K$ 91.49K $ 91.49K حجم (24 ساعته) $ 4.97$ 4.97 $ 4.97 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 117.78K$ 117.78K $ 117.78K سرمایه در گردش 776.75M 776.75M 776.75M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی SEIYAN برابر است با $ 91.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.97. عرضه در گردش SEIYAN برابر است با 776.75M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 117.78K است.