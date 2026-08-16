قیمت امروز Secure Legion

قیمت لحظه‌ ای Secure Legion (SECURE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SECURE به USD برابر با $ 0 برای هر SECURE می‌ باشد.

توکن Secure Legion در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 49,345 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.32B SECURE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SECURE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00128948 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SECURE طی یک ساعت گذشته به میزان -1.89% و در هفت روز اخیر به میزان -26.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Secure Legion (SECURE)

ارزش بازار $ 49.35K$ 49.35K $ 49.35K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 49.35K$ 49.35K $ 49.35K سرمایه در گردش 1.32B 1.32B 1.32B عرضه کل 1,315,333,859.678892 1,315,333,859.678892 1,315,333,859.678892

ارزش بازار فعلی Secure Legion برابر است با $ 49.35K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SECURE برابر است با 1.32B، و عرضه کل آن 1315333859.678892 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49.35K است.