قیمت امروز Samoyedcoin

قیمت لحظه‌ ای Samoyedcoin (SAMO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SAMO به USD برابر با $ 0 برای هر SAMO می‌ باشد.

توکن Samoyedcoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,423,084 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.74B SAMO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SAMO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.236987 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SAMO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -8.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.25K رسیده است.

اطلاعات بازار Samoyedcoin (SAMO)

ارزش بازار $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M حجم (24 ساعته) $ 2.25K$ 2.25K $ 2.25K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M سرمایه در گردش 5.74B 5.74B 5.74B عرضه کل 5,736,255,291.597991 5,736,255,291.597991 5,736,255,291.597991

ارزش بازار فعلی Samoyedcoin برابر است با $ 1.42M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.25K. عرضه در گردش SAMO برابر است با 5.74B، و عرضه کل آن 5736255291.597991 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.42M است.