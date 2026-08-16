قیمت امروز RockSolid rETH

قیمت لحظه‌ ای RockSolid rETH (ROCK.RETH) در حال حاضر برابر با $ 1,777.02 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROCK.RETH به USD برابر با $ 1,777.02 برای هر ROCK.RETH می‌ باشد.

توکن RockSolid rETH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,005,541 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.00K ROCK.RETH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROCK.RETH در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4,758.98 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,539.97 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROCK.RETH طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.28K رسیده است.

اطلاعات بازار RockSolid rETH (ROCK.RETH)

ارزش بازار $ 14.01M$ 14.01M $ 14.01M حجم (24 ساعته) $ 1.28K$ 1.28K $ 1.28K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.01M$ 14.01M $ 14.01M سرمایه در گردش 8.00K 8.00K 8.00K عرضه کل 8,002.633297874571 8,002.633297874571 8,002.633297874571

ارزش بازار فعلی RockSolid rETH برابر است با $ 14.01M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.28K. عرضه در گردش ROCK.RETH برابر است با 8.00K، و عرضه کل آن 8002.633297874571 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.01M است.