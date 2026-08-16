قیمت امروز Red Kitten Crew

قیمت لحظه‌ ای Red Kitten Crew (RKC) در حال حاضر برابر با $ 0.00105485 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RKC به USD برابر با $ 0.00105485 برای هر RKC می‌ باشد.

توکن Red Kitten Crew در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,000,434 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 948.81M RKC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RKC در بازه‌ ای بین $ 0.00106225 (حداقل) و $ 0.00129867 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00966908 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RKC طی یک ساعت گذشته به میزان -3.15% و در هفت روز اخیر به میزان -28.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 24.85K رسیده است.

اطلاعات بازار Red Kitten Crew (RKC)

ارزش بازار $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M حجم (24 ساعته) $ 24.85K$ 24.85K $ 24.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M سرمایه در گردش 948.81M 948.81M 948.81M عرضه کل 948,811,916.666056 948,811,916.666056 948,811,916.666056

ارزش بازار فعلی Red Kitten Crew برابر است با $ 1.00M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 24.85K. عرضه در گردش RKC برابر است با 948.81M، و عرضه کل آن 948811916.666056 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.00M است.