قیمت امروز Red Hare Coin

قیمت لحظه‌ ای Red Hare Coin (RHC) در حال حاضر برابر با $ 0.00148277 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.39% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RHC به USD برابر با $ 0.00148277 برای هر RHC می‌ باشد.

توکن Red Hare Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,482,728 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B RHC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RHC در بازه‌ ای بین $ 0.00147487 (حداقل) و $ 0.00148857 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02280457 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00147487 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RHC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.51% و در هفت روز اخیر به میزان -4.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 148.09 رسیده است.

اطلاعات بازار Red Hare Coin (RHC)

ارزش بازار $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M حجم (24 ساعته) $ 148.09$ 148.09 $ 148.09 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Red Hare Coin برابر است با $ 1.48M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 148.09. عرضه در گردش RHC برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.48M است.