قیمت امروز Rakun

قیمت لحظه‌ ای Rakun (RAKUN) در حال حاضر برابر با $ 0.057065 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RAKUN به USD برابر با $ 0.057065 برای هر RAKUN می‌ باشد.

توکن Rakun در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 902,029 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 15.80M RAKUN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RAKUN در بازه‌ ای بین $ 0.051849 (حداقل) و $ 0.089708 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.358783 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03488223 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RAKUN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.29% و در هفت روز اخیر به میزان +16.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 91.85 رسیده است.

اطلاعات بازار Rakun (RAKUN)

ارزش بازار $ 902.03K$ 902.03K $ 902.03K حجم (24 ساعته) $ 91.85$ 91.85 $ 91.85 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M سرمایه در گردش 15.80M 15.80M 15.80M عرضه کل 20,749,527.0 20,749,527.0 20,749,527.0

ارزش بازار فعلی Rakun برابر است با $ 902.03K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 91.85. عرضه در گردش RAKUN برابر است با 15.80M، و عرضه کل آن 20749527.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.18M است.