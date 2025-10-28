Qi DaoQI چیست

The Qi token—the governance token of the QiDao Protocol—allows those who hold it to vote on changes to the QiDao Protocol. Anyone, not only Qi holders, can submit proposals for a Qi vote. Qi tokens have to be staked to form xQi in order to vote. Qi holders will decide in a consensus how to distribute the Treasury funds to pay for various infrastructure needs and services. The funds in the Treasury are revenues from Closing Fees, and other income streams. The governance mechanism is designed to be flexible and upgradeable over time.

QI به ارزهای محلی

توکنومیکس Qi Dao (QI)

درک، توکنومیکس Qi Dao (QI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده QI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Qi Dao (QI) امروز Qi Dao (QI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای QI به واحد USD برابر است با 0.02239419 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی QI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.02239419 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی QI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Qi Dao چقدر است؟ ارزش بازار QI برابر است با $ 3.28M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش QI چقدر است؟ عرضه در گردش QI برابر است با 146.44M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت QI چقدر بوده است؟ QI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 6.09 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت QI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ QI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00255096 USD رسید. حجم معاملات QI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای QI برابر است با -- USD . آیا QI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد QI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت QI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Qi Dao (QI)