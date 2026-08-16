قیمت امروز PVS

قیمت لحظه‌ ای PVS (PVS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PVS به USD برابر با $ 0 برای هر PVS می‌ باشد.

توکن PVS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 158,539 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.94M PVS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PVS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01904903 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PVS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.33% و در هفت روز اخیر به میزان -18.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.54K رسیده است.

اطلاعات بازار PVS (PVS)

ارزش بازار $ 158.54K$ 158.54K $ 158.54K حجم (24 ساعته) $ 3.54K$ 3.54K $ 3.54K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 158.54K$ 158.54K $ 158.54K سرمایه در گردش 999.94M 999.94M 999.94M عرضه کل 999,944,404.39 999,944,404.39 999,944,404.39

ارزش بازار فعلی PVS برابر است با $ 158.54K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.54K. عرضه در گردش PVS برابر است با 999.94M، و عرضه کل آن 999944404.39 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 158.54K است.