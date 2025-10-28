PumpBasePUMPBASE چیست

Free To Deploy Launch your token on Base network without any deployment fees. Get started instantly with zero upfront costs and maximum accessibility. Custom Rewarded Token Design unique tokenomics with built-in reward mechanisms. Create custom incentive structures that engage your community and drive growth. Sniper & Whale Security Advanced protection against bots and large holders. Built-in anti-sniper mechanisms and whale protection ensure fair token distribution.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت PumpBase (USD)

ارزش PumpBase (PUMPBASE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PumpBase (PUMPBASE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PumpBase را بررسی کنید.

PUMPBASE به ارزهای محلی

توکنومیکس PumpBase (PUMPBASE)

درک، توکنومیکس PumpBase (PUMPBASE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PUMPBASE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PumpBase (PUMPBASE) امروز PumpBase (PUMPBASE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PUMPBASE به واحد USD برابر است با 0.00007939 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PUMPBASE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00007939 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PUMPBASE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PumpBase چقدر است؟ ارزش بازار PUMPBASE برابر است با $ 79.42K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PUMPBASE چقدر است؟ عرضه در گردش PUMPBASE برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PUMPBASE چقدر بوده است؟ PUMPBASE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00127557 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PUMPBASE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PUMPBASE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00006531 USD رسید. حجم معاملات PUMPBASE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PUMPBASE برابر است با -- USD . آیا PUMPBASE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PUMPBASE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PUMPBASE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PumpBase (PUMPBASE)