قیمت لحظه‌ ای PulseChain Peacock امروز برابر است با 0.01841924 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PCOCK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PCOCK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای PulseChain Peacock امروز برابر است با 0.01841924 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PCOCK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PCOCK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره PCOCK

اطلاعات قیمت PCOCK

وب‌سایت رسمی PCOCK

توکنومیکس PCOCK

پیش‌بینی قیمت PCOCK

لوگو PulseChain Peacock

قیمت PulseChain Peacock (PCOCK)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 PCOCK به USD:

+0.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای PulseChain Peacock (PCOCK)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:11:50 (UTC+8)

اطلاعات قیمت PulseChain Peacock (PCOCK) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

-1.25%

+0.38%

+65.15%

+65.15%

قیمت لحظه‌ ای PulseChain Peacock (PCOCK) برابر است با $0.01841924. در 24 ساعت گذشته، PCOCK در بازه قیمتی حداقل $ 0.01716491 تا حداکثر $ 0.02073917 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PCOCK برابر با $ 0.02073917 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00191136 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PCOCK در یک ساعت گذشته -1.25%، در 24 ساعت گذشته +0.38% و در 7 روز گذشته +65.15% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار PulseChain Peacock (PCOCK)

ارزش بازار فعلی PulseChain Peacock برابر است با $ 15.63M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PCOCK برابر است با 845.63M، و عرضه کل آن 845633593.7732812 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.63M است.

تاریخچه قیمت PulseChain Peacock (PCOCK) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت PulseChain Peacock به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت PulseChain Peacock به USD به میزان $ +0.1472441597 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت PulseChain Peacock به USD به میزان $ +0.0488651735 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت PulseChain Peacock به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.38%
30 روز$ +0.1472441597+799.40%
60 روز$ +0.0488651735+265.29%
90 روز$ 0--

PulseChain PeacockPCOCK چیست

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع PulseChain Peacock (PCOCK)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت PulseChain Peacock (USD)

ارزش PulseChain Peacock (PCOCK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PulseChain Peacock (PCOCK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PulseChain Peacock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PulseChain Peacock را بررسی کنید!

PCOCK به ارزهای محلی

توکنومیکس PulseChain Peacock (PCOCK)

درک، توکنومیکس PulseChain Peacock (PCOCK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PCOCK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PulseChain Peacock (PCOCK)

امروز PulseChain Peacock (PCOCK) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PCOCK به واحد USD برابر است با 0.01841924 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PCOCK نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PCOCK نسبت به USD برابر است با $ 0.01841924. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار PulseChain Peacock چقدر است؟
ارزش بازار PCOCK برابر است با $ 15.63M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PCOCK چقدر است؟
عرضه در گردش PCOCK برابر است با 845.63M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PCOCK چقدر بوده است؟
PCOCK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02073917 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PCOCK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PCOCK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00191136 USD رسید.
حجم معاملات PCOCK چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PCOCK برابر است با -- USD.
آیا PCOCK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PCOCK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PCOCK مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:11:50 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

