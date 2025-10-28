قیمت PulseChain Peacock (PCOCK)
-1.25%
+0.38%
+65.15%
+65.15%
قیمت لحظه ای PulseChain Peacock (PCOCK) برابر است با $0.01841924. در 24 ساعت گذشته، PCOCK در بازه قیمتی حداقل $ 0.01716491 تا حداکثر $ 0.02073917 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PCOCK برابر با $ 0.02073917 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00191136 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، PCOCK در یک ساعت گذشته -1.25%، در 24 ساعت گذشته +0.38% و در 7 روز گذشته +65.15% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی PulseChain Peacock برابر است با $ 15.63M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PCOCK برابر است با 845.63M، و عرضه کل آن 845633593.7732812 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 15.63M است.
امروز، تغییر قیمت PulseChain Peacock به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت PulseChain Peacock به USD به میزان $ +0.1472441597 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت PulseChain Peacock به USD به میزان $ +0.0488651735 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت PulseChain Peacock به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|+0.38%
|30 روز
|$ +0.1472441597
|+799.40%
|60 روز
|$ +0.0488651735
|+265.29%
|90 روز
|$ 0
|--
Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!
