قیمت امروز Pongo

قیمت لحظه‌ ای Pongo (PONGO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PONGO به USD برابر با $ 0 برای هر PONGO می‌ باشد.

توکن Pongo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 42,297 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.01T PONGO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PONGO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PONGO طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -5.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Pongo (PONGO)

ارزش بازار $ 42.30K$ 42.30K $ 42.30K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 42.30K$ 42.30K $ 42.30K سرمایه در گردش 1.01T 1.01T 1.01T عرضه کل 1,010,101,010,101.0 1,010,101,010,101.0 1,010,101,010,101.0

ارزش بازار فعلی Pongo برابر است با $ 42.30K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PONGO برابر است با 1.01T، و عرضه کل آن 1010101010101.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.30K است.