قیمت امروز PLUS

قیمت لحظه‌ ای PLUS (PLUS) در حال حاضر برابر با $ 6.84 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PLUS به USD برابر با $ 6.84 برای هر PLUS می‌ باشد.

توکن PLUS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 136,834 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.00K PLUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PLUS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 14.87 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.221767 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PLUS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.46 رسیده است.

اطلاعات بازار PLUS (PLUS)

ارزش بازار $ 136.83K$ 136.83K $ 136.83K حجم (24 ساعته) $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M سرمایه در گردش 20.00K 20.00K 20.00K عرضه کل 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

ارزش بازار فعلی PLUS برابر است با $ 136.83K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.46. عرضه در گردش PLUS برابر است با 20.00K، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.84M است.