قیمت امروز Phil

قیمت لحظه‌ ای Phil (PHIL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PHIL به USD برابر با $ 0 برای هر PHIL می‌ باشد.

توکن Phil در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 159,007 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B PHIL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PHIL در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.075164 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PHIL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.83% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.99 رسیده است.

اطلاعات بازار Phil (PHIL)

ارزش بازار $ 159.01K$ 159.01K $ 159.01K حجم (24 ساعته) $ 3.99$ 3.99 $ 3.99 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 159.01K$ 159.01K $ 159.01K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Phil برابر است با $ 159.01K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.99. عرضه در گردش PHIL برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 159.01K است.