قیمت امروز Pawtato

قیمت لحظه‌ ای Pawtato (TATO) در حال حاضر برابر با $ 0.00551531 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TATO به USD برابر با $ 0.00551531 برای هر TATO می‌ باشد.

توکن Pawtato در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,586,786 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 287.71M TATO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TATO در بازه‌ ای بین $ 0.0054772 (حداقل) و $ 0.00569798 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0261268 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00107938 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TATO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -9.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.67K رسیده است.

اطلاعات بازار Pawtato (TATO)

ارزش بازار $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M حجم (24 ساعته) $ 1.67K$ 1.67K $ 1.67K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M سرمایه در گردش 287.71M 287.71M 287.71M عرضه کل 988,354,502.8778601 988,354,502.8778601 988,354,502.8778601

ارزش بازار فعلی Pawtato برابر است با $ 1.59M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.67K. عرضه در گردش TATO برابر است با 287.71M، و عرضه کل آن 988354502.8778601 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.45M است.