قیمت امروز ParallelAI

قیمت لحظه‌ ای ParallelAI (PAI) در حال حاضر برابر با $ 0.0014531 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PAI به USD برابر با $ 0.0014531 برای هر PAI می‌ باشد.

توکن ParallelAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 145,307 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M PAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PAI در بازه‌ ای بین $ 0.00144806 (حداقل) و $ 0.0014638 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.19 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00118844 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 97.04 رسیده است.

اطلاعات بازار ParallelAI (PAI)

ارزش بازار $ 145.31K$ 145.31K $ 145.31K حجم (24 ساعته) $ 97.04$ 97.04 $ 97.04 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 145.31K$ 145.31K $ 145.31K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی ParallelAI برابر است با $ 145.31K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 97.04. عرضه در گردش PAI برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 145.31K است.