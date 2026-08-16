قیمت امروز Paradex

قیمت لحظه‌ ای Paradex (DIME) در حال حاضر برابر با $ 0.01121489 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DIME به USD برابر با $ 0.01121489 برای هر DIME می‌ باشد.

توکن Paradex در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,492,424 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 221.53M DIME می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DIME در بازه‌ ای بین $ 0.01032005 (حداقل) و $ 0.01215892 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.07219 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00759918 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DIME طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +6.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 567.65 رسیده است.

اطلاعات بازار Paradex (DIME)

ارزش بازار $ 7.49M$ 7.49M $ 7.49M حجم (24 ساعته) $ 567.65$ 567.65 $ 567.65 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.21M$ 11.21M $ 11.21M سرمایه در گردش 221.53M 221.53M 221.53M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Paradex برابر است با $ 7.49M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 567.65. عرضه در گردش DIME برابر است با 221.53M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.21M است.