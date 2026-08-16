قیمت امروز OpenDAO

قیمت لحظه‌ ای OpenDAO (SOS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOS به USD برابر با $ 0 برای هر SOS می‌ باشد.

توکن OpenDAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 150,864 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 39.90T SOS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار OpenDAO (SOS)

ارزش بازار $ 150.86K$ 150.86K $ 150.86K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 150.86K$ 150.86K $ 150.86K سرمایه در گردش 39.90T 39.90T 39.90T عرضه کل 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی OpenDAO برابر است با $ 150.86K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOS برابر است با 39.90T، و عرضه کل آن 100000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 150.86K است.