قیمت Nirvana ANA (ANA)

قیمت لحظه‌ ای 1 ANA به USD:

$4.27
-0.30%1D
نمودار قیمت لحظه ای Nirvana ANA (ANA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:47:26 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Nirvana ANA (ANA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 4.22
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 4.3
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 4.22
$ 4.3
$ 5.22
$ 3.9
+0.01%

-0.33%

-2.29%

-2.29%

قیمت لحظه‌ ای Nirvana ANA (ANA) برابر است با $4.27. در 24 ساعت گذشته، ANA در بازه قیمتی حداقل $ 4.22 تا حداکثر $ 4.3 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ANA برابر با $ 5.22 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 3.9 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ANA در یک ساعت گذشته +0.01%، در 24 ساعت گذشته -0.33% و در 7 روز گذشته -2.29% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Nirvana ANA (ANA)

$ 32.66M
--
$ 32.66M
7.66M
7,657,537.356999
ارزش بازار فعلی Nirvana ANA برابر است با $ 32.66M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANA برابر است با 7.66M، و عرضه کل آن 7657537.356999 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.66M است.

تاریخچه قیمت Nirvana ANA (ANA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Nirvana ANA به USD به میزان $ -0.014364625313648 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Nirvana ANA به USD به میزان $ -0.4362138060 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Nirvana ANA به USD به میزان $ -0.2470263320 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Nirvana ANA به USD به میزان $ -0.18232356220197 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.014364625313648-0.33%
30 روز$ -0.4362138060-10.21%
60 روز$ -0.2470263320-5.78%
90 روز$ -0.18232356220197-4.09%

Nirvana ANAANA چیست

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Nirvana ANA (USD)

ارزش Nirvana ANA (ANA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Nirvana ANA (ANA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Nirvana ANA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Nirvana ANA را بررسی کنید!

ANA به ارزهای محلی

توکنومیکس Nirvana ANA (ANA)

درک، توکنومیکس Nirvana ANA (ANA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ANA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Nirvana ANA (ANA)

امروز Nirvana ANA (ANA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ANA به واحد USD برابر است با 4.27 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ANA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ANA نسبت به USD برابر است با $ 4.27. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Nirvana ANA چقدر است؟
ارزش بازار ANA برابر است با $ 32.66M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ANA چقدر است؟
عرضه در گردش ANA برابر است با 7.66M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ANA چقدر بوده است؟
ANA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 5.22 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ANA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ANA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 3.9 USD رسید.
حجم معاملات ANA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ANA برابر است با -- USD.
آیا ANA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ANA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ANA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:47:26 (UTC+8)

