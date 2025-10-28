قیمت Nirvana ANA (ANA)
+0.01%
-0.33%
-2.29%
-2.29%
قیمت لحظه ای Nirvana ANA (ANA) برابر است با $4.27. در 24 ساعت گذشته، ANA در بازه قیمتی حداقل $ 4.22 تا حداکثر $ 4.3 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ANA برابر با $ 5.22 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 3.9 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، ANA در یک ساعت گذشته +0.01%، در 24 ساعت گذشته -0.33% و در 7 روز گذشته -2.29% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Nirvana ANA برابر است با $ 32.66M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANA برابر است با 7.66M، و عرضه کل آن 7657537.356999 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 32.66M است.
امروز، تغییر قیمت Nirvana ANA به USD به میزان $ -0.014364625313648 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Nirvana ANA به USD به میزان $ -0.4362138060 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Nirvana ANA به USD به میزان $ -0.2470263320 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Nirvana ANA به USD به میزان $ -0.18232356220197 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.014364625313648
|-0.33%
|30 روز
|$ -0.4362138060
|-10.21%
|60 روز
|$ -0.2470263320
|-5.78%
|90 روز
|$ -0.18232356220197
|-4.09%
Nirvana is the protocol of eternal value.
Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.
ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.
Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.
Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.
Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.
This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.
