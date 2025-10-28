Nirvana ANAANA چیست

Nirvana is the protocol of eternal value. Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage. ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable. Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying. Nirvana's expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens. Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall. This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

منبع Nirvana ANA (ANA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Nirvana ANA (USD)

ANA به ارزهای محلی

توکنومیکس Nirvana ANA (ANA)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Nirvana ANA (ANA) امروز Nirvana ANA (ANA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ANA به واحد USD برابر است با 4.27 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ANA نسبت به USD چقدر است؟ $ 4.27 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ANA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Nirvana ANA چقدر است؟ ارزش بازار ANA برابر است با $ 32.66M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ANA چقدر است؟ عرضه در گردش ANA برابر است با 7.66M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ANA چقدر بوده است؟ ANA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 5.22 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ANA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ANA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 3.9 USD رسید. حجم معاملات ANA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ANA برابر است با -- USD . آیا ANA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ANA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ANA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Nirvana ANA (ANA)