MiladyStrategyMLDSTR چیست

MiladyStrategy ($MLDSTR) is an ERC-20 token on Ethereum with a 1 billion token supply, designed to support the Milady NFT ecosystem. The team purchases a portion of initial token buys to fund acquisitions of floor Milady NFTs, creating a community-driven protocol. It has no transaction fees, with liquidity fully locked on Uniswap V2 and ownership renounced for transparency. The project engages users through social media and community initiatives.

منبع MiladyStrategy (MLDSTR) وب سایت رسمی

MLDSTR به ارزهای محلی

توکنومیکس MiladyStrategy (MLDSTR)

درک، توکنومیکس MiladyStrategy (MLDSTR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MLDSTR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MiladyStrategy (MLDSTR) امروز MiladyStrategy (MLDSTR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MLDSTR به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MLDSTR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MLDSTR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MiladyStrategy چقدر است؟ ارزش بازار MLDSTR برابر است با $ 30.61K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MLDSTR چقدر است؟ عرضه در گردش MLDSTR برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MLDSTR چقدر بوده است؟ MLDSTR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0259101 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MLDSTR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MLDSTR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MLDSTR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MLDSTR برابر است با -- USD . آیا MLDSTR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MLDSTR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MLDSTR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MiladyStrategy (MLDSTR)