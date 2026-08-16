قیمت امروز MetaVPad

قیمت لحظه‌ ای MetaVPad (METAV) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی METAV به USD برابر با $ 0 برای هر METAV می‌ باشد.

توکن MetaVPad در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 75,797 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 220.00M METAV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، METAV در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.480879 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز METAV طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.96 رسیده است.

اطلاعات بازار MetaVPad (METAV)

ارزش بازار $ 75.80K$ 75.80K $ 75.80K حجم (24 ساعته) $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 670.81K$ 670.81K $ 670.81K سرمایه در گردش 220.00M 220.00M 220.00M عرضه کل 1,946,663,461.549504 1,946,663,461.549504 1,946,663,461.549504

ارزش بازار فعلی MetaVPad برابر است با $ 75.80K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.96. عرضه در گردش METAV برابر است با 220.00M، و عرضه کل آن 1946663461.549504 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 670.81K است.