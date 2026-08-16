قیمت امروز Melex

قیمت لحظه‌ ای Melex (MELEX) در حال حاضر برابر با $ 0.01129057 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MELEX به USD برابر با $ 0.01129057 برای هر MELEX می‌ باشد.

توکن Melex در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 237,102 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 21.00M MELEX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MELEX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.2092 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01790998 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MELEX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 46.70 رسیده است.

اطلاعات بازار Melex (MELEX)

ارزش بازار $ 237.10K$ 237.10K $ 237.10K حجم (24 ساعته) $ 46.70$ 46.70 $ 46.70 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 237.10K$ 237.10K $ 237.10K سرمایه در گردش 21.00M 21.00M 21.00M عرضه کل 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

ارزش بازار فعلی Melex برابر است با $ 237.10K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 46.70. عرضه در گردش MELEX برابر است با 21.00M، و عرضه کل آن 21000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 237.10K است.