قیمت امروز MEEP CAT

قیمت لحظه‌ ای MEEP CAT (MEEP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MEEP به USD برابر با $ 0 برای هر MEEP می‌ باشد.

توکن MEEP CAT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,283.8 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.97M MEEP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MEEP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MEEP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -33.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MEEP CAT (MEEP)

ارزش بازار $ 15.28K$ 15.28K $ 15.28K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.28K$ 15.28K $ 15.28K سرمایه در گردش 998.97M 998.97M 998.97M عرضه کل 998,967,352.68253 998,967,352.68253 998,967,352.68253

ارزش بازار فعلی MEEP CAT برابر است با $ 15.28K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MEEP برابر است با 998.97M، و عرضه کل آن 998967352.68253 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.28K است.