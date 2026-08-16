قیمت امروز Mazze

قیمت لحظه‌ ای Mazze (MAZZE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MAZZE به USD برابر با $ 0 برای هر MAZZE می‌ باشد.

توکن Mazze در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 389,904 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.64B MAZZE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MAZZE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01012121 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MAZZE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 296.43 رسیده است.

اطلاعات بازار Mazze (MAZZE)

ارزش بازار $ 389.90K$ 389.90K $ 389.90K حجم (24 ساعته) $ 296.43$ 296.43 $ 296.43 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 724.92K$ 724.92K $ 724.92K سرمایه در گردش 2.64B 2.64B 2.64B عرضه کل 4,835,697,309.21114 4,835,697,309.21114 4,835,697,309.21114

ارزش بازار فعلی Mazze برابر است با $ 389.90K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 296.43. عرضه در گردش MAZZE برابر است با 2.64B، و عرضه کل آن 4835697309.21114 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 724.92K است.