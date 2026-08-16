قیمت امروز Make TON Great Again

قیمت لحظه‌ ای Make TON Great Again (MTONGA) در حال حاضر برابر با $ 0.0035732 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MTONGA به USD برابر با $ 0.0035732 برای هر MTONGA می‌ باشد.

توکن Make TON Great Again در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 357,209 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M MTONGA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MTONGA در بازه‌ ای بین $ 0.00334518 (حداقل) و $ 0.00370676 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0481102 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00282325 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MTONGA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.37% و در هفت روز اخیر به میزان -8.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.64K رسیده است.

اطلاعات بازار Make TON Great Again (MTONGA)

ارزش بازار $ 357.21K$ 357.21K $ 357.21K حجم (24 ساعته) $ 3.64K$ 3.64K $ 3.64K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 357.21K$ 357.21K $ 357.21K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 99,999,998.99999988 99,999,998.99999988 99,999,998.99999988

ارزش بازار فعلی Make TON Great Again برابر است با $ 357.21K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.64K. عرضه در گردش MTONGA برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 99999998.99999988 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 357.21K است.