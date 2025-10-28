MagallaneerMAGAL چیست

It is the first ever treasure hunt memecoin inspired by Shiba Pirates exploring the web3 sea. It is a memecoin but will generate value to its holders by providing exclusive clues to finding hidden treasures (airdrops) online. We are the very early stage with a Market cap of 60K reached in just 3 days. It is built on the Solana blockchain and is going to continue to be in Solana, we have no immediate plans of building our own blockchain.

منبع Magallaneer (MAGAL) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Magallaneer (USD)

ارزش Magallaneer (MAGAL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Magallaneer (MAGAL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Magallaneer را بررسی کنید.

MAGAL به ارزهای محلی

توکنومیکس Magallaneer (MAGAL)

درک، توکنومیکس Magallaneer (MAGAL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MAGAL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Magallaneer (MAGAL) امروز Magallaneer (MAGAL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MAGAL به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MAGAL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MAGAL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Magallaneer چقدر است؟ ارزش بازار MAGAL برابر است با $ 375.40K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MAGAL چقدر است؟ عرضه در گردش MAGAL برابر است با 999.74M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MAGAL چقدر بوده است؟ MAGAL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00114614 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MAGAL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MAGAL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MAGAL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MAGAL برابر است با -- USD . آیا MAGAL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MAGAL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MAGAL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Magallaneer (MAGAL)