قیمت امروز Macropod

قیمت لحظه‌ ای Macropod (AUDM) در حال حاضر برابر با $ 0.706026 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AUDM به USD برابر با $ 0.706026 برای هر AUDM می‌ باشد.

توکن Macropod در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,113,922 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.99M AUDM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AUDM در بازه‌ ای بین $ 0.705561 (حداقل) و $ 0.706577 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.749559 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.61086 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AUDM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.84K رسیده است.

اطلاعات بازار Macropod (AUDM)

ارزش بازار $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M حجم (24 ساعته) $ 4.84K$ 4.84K $ 4.84K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M سرمایه در گردش 2.99M 2.99M 2.99M عرضه کل 2,994,147.0 2,994,147.0 2,994,147.0

ارزش بازار فعلی Macropod برابر است با $ 2.11M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.84K. عرضه در گردش AUDM برابر است با 2.99M، و عرضه کل آن 2994147.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.11M است.