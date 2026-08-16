قیمت امروز Lunc Cookie Do Coin

قیمت لحظه‌ ای Lunc Cookie Do Coin (DO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DO به USD برابر با $ 0 برای هر DO می‌ باشد.

توکن Lunc Cookie Do Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 396,243 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 366.41T DO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.31% و در هفت روز اخیر به میزان +2.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Lunc Cookie Do Coin (DO)

ارزش بازار $ 396.24K$ 396.24K $ 396.24K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 396.24K$ 396.24K $ 396.24K سرمایه در گردش 366.41T 366.41T 366.41T عرضه کل 366,407,793,149,290.0 366,407,793,149,290.0 366,407,793,149,290.0

ارزش بازار فعلی Lunc Cookie Do Coin برابر است با $ 396.24K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DO برابر است با 366.41T، و عرضه کل آن 366407793149290.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 396.24K است.