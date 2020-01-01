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برترین توکن‌ های اکوسیستم Terra Classic بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Terra Classic را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,884.96
-0.01%
+0.18%
-1.42%
$ 227.46B
$ 24.37K
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,161.83
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
3
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.4
-0.32%
-0.06%
+0.93%
$ 2.80B
$ 65.42K
4
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004546
+0.02%
-1.62%
-1.41%
$ 2.68B
$ 91.80B
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.244
+0.06%
+1.40%
-18.84%
$ 2.02B
$ 97.98K
6
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004911
+0.90%
+3.74%
-0.69%
$ 27.99M
$ 15.60M
7
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 3.4E-6
-1.73%
-10.60%
-0.29%
$ 1.66M
--
8
Lunc Cookie Do Coin
Lunc Cookie Do Coin
DO
$ 1.108E-9
+1.00%
+6.30%
+3.65%
$ 405.85K
--
9
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00334395
-1.68%
-0.09%
+5.16%
$ 259.97K
$ 14.06K
10
Thorstarter
Thorstarter
XRUNE
$ 0.0003067
-0.15%
+0.01%
-6.49%
$ 145.67K
$ 16.59
11
Orion Money
Orion Money
ORION
$ 0.00058565
+3.25%
-0.00%
-10.33%
$ 101.08K
$ 203.40
12
DeFiato
DeFiato
DFIAT
$ 0.00056049
0.00%
--
0.00%
$ 83.63K
$ 2.42
13
Selenium
Selenium
SELE
$ 0.00745774
+0.04%
+0.02%
-9.94%
$ 46.68K
$ 3.31
14
GarudaX
GarudaX
GRDX
$ 0.0008201
-0.28%
+0.02%
-11.64%
$ 28.66K
$ 159.77
15
Terraport
Terraport
TERRA
$ 0.00137
+1.56%
+0.88%
-31.22%
--
$ 27.90K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Terra Classic چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Terra Classic به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 15 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $242.35B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Terra Classic چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Terra Classic که در MEXC رصد می‌شوند، توکن DO با ثبت تغییر قیمتی 6.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Terra Classic در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 15 توکن از دسته اکوسیستم Terra Classic را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Terra Classic می‌توان به ETH, WBTC, AVAX اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Terra Classic چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Terra Classic در حال حاضر حدود $242.35B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Terra Classic، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.