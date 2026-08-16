قیمت امروز Lumint

قیمت لحظه‌ ای Lumint (LUMINT) در حال حاضر برابر با $ 0.01213557 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 15.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LUMINT به USD برابر با $ 0.01213557 برای هر LUMINT می‌ باشد.

توکن Lumint در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,766,812 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 190.00M LUMINT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LUMINT در بازه‌ ای بین $ 0.01150163 (حداقل) و $ 0.01436263 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.079033 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00844951 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LUMINT طی یک ساعت گذشته به میزان -2.17% و در هفت روز اخیر به میزان -32.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.94K رسیده است.

اطلاعات بازار Lumint (LUMINT)

ارزش بازار $ 7.77M$ 7.77M $ 7.77M حجم (24 ساعته) $ 10.94K$ 10.94K $ 10.94K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 36.41M$ 36.41M $ 36.41M سرمایه در گردش 190.00M 190.00M 190.00M عرضه کل 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Lumint برابر است با $ 7.77M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.94K. عرضه در گردش LUMINT برابر است با 190.00M، و عرضه کل آن 3000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 36.41M است.