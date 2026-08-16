قیمت امروز Lumena

قیمت لحظه‌ ای Lumena (LUMENA) در حال حاضر برابر با $ 1.72 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LUMENA به USD برابر با $ 1.72 برای هر LUMENA می‌ باشد.

توکن Lumena در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 593,298 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 345.42K LUMENA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LUMENA در بازه‌ ای بین $ 1.5 (حداقل) و $ 1.72 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.4 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.289818 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LUMENA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.94% و در هفت روز اخیر به میزان -5.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.70K رسیده است.

اطلاعات بازار Lumena (LUMENA)

ارزش بازار $ 593.30K$ 593.30K $ 593.30K حجم (24 ساعته) $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 850.94K$ 850.94K $ 850.94K سرمایه در گردش 345.42K 345.42K 345.42K عرضه کل 495,419.642677 495,419.642677 495,419.642677

ارزش بازار فعلی Lumena برابر است با $ 593.30K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.70K. عرضه در گردش LUMENA برابر است با 345.42K، و عرضه کل آن 495419.642677 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 850.94K است.