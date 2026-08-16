قیمت امروز Lucid USDC

قیمت لحظه‌ ای Lucid USDC (LUSDC) در حال حاضر برابر با $ 0.9938 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LUSDC به USD برابر با $ 0.9938 برای هر LUSDC می‌ باشد.

توکن Lucid USDC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 124,462 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 50.01K LUSDC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LUSDC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.006 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.990113 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LUSDC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 149.21 رسیده است.

اطلاعات بازار Lucid USDC (LUSDC)

ارزش بازار $ 124.46K$ 124.46K $ 124.46K حجم (24 ساعته) $ 149.21$ 149.21 $ 149.21 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 124.38K$ 124.38K $ 124.38K سرمایه در گردش 50.01K 50.01K 50.01K عرضه کل 50,007.770037 50,007.770037 50,007.770037

ارزش بازار فعلی Lucid USDC برابر است با $ 124.46K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 149.21. عرضه در گردش LUSDC برابر است با 50.01K، و عرضه کل آن 50007.770037 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 124.38K است.