قیمت امروز Loosh

قیمت لحظه‌ ای Loosh (SN78) در حال حاضر برابر با $ 0.440619 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN78 به USD برابر با $ 0.440619 برای هر SN78 می‌ باشد.

توکن Loosh در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 462,464 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.06M SN78 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN78 در بازه‌ ای بین $ 0.430676 (حداقل) و $ 0.447043 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 13,810.93 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00467535 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN78 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -18.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.81K رسیده است.

اطلاعات بازار Loosh (SN78)

ارزش بازار $ 462.46K$ 462.46K $ 462.46K حجم (24 ساعته) $ 7.81K$ 7.81K $ 7.81K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 465.70K$ 465.70K $ 465.70K سرمایه در گردش 1.06M 1.06M 1.06M عرضه کل 1,056,909.958625072 1,056,909.958625072 1,056,909.958625072

ارزش بازار فعلی Loosh برابر است با $ 462.46K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.81K. عرضه در گردش SN78 برابر است با 1.06M، و عرضه کل آن 1056909.958625072 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 465.70K است.